Кузнецову пора в КХЛ. В России к нему вернется интерес к хоккею

Кузнецов попал в программу помощи хоккеистам НХЛ

Евгений Кузнецов. Фото Global Look Press В нашей лиге Евгений будет главной звездой.

Последние события, происходящие с Евгением Кузнецовым в Северной Америке, наводят на единственную мысль — нападающему пора возвращаться в КХЛ. В НХЛ форвард себя исчерпал. Как бы долго Кузнецов ни проходил программу помощи игрокам, вернувшись в «Вашингтон», он не застрахован от прежних проблем. Они также могут накрыть и в другом клубе. Евгений — хоккеист настроения. На льду от него можно увидеть шедевры только, когда нападающий получает удовольствие от процесса. В нынешнем сезоне яркими матчами челябинец радовал редко. Перезагрузиться не помогла и смена главного тренера — молодой специалист Спенсер Карбери не придумал, как вывести Кузнецова из темного леса, куда хоккеист забрел в последние сезоны.

Причины обращения в программу помощи не раскрываются. Очевидно одно: есть вещи, которые мешают играть в хоккей. Проходит лечение Кузнецов уже второй раз. Впервые нападающий вступил в программу после допингового скандала на чемпионате-2019, когда в пробе игрока обнаружили кокаин. Проблемы Евгения длятся не первый год. Разные факторы не дают хоккеисту вернуться на прежний высочайший уровень. Никто не спорит, что Кузнецов — большой талант. Пересчитаю на пальцах двух рук форвардов, которые сравнятся с ним по игровым навыкам, пониманию хоккея, чувству партнеров и куражу. Только этот самый талант не гарантирует стабильно успешную карьеру. История Кузнецова это подтверждает.

За неполный сезон «Вашингтон» потерял второго опытного центрфорварда. 1 ноября на неопределенный срок приостановил карьеру Никлас Бэкстрем. Неожиданное решение шведа никак не взбодрило Кузнецова. Без Бэкстрема Евгений мог спокойно стать первым центром «Кэпиталз»: забрать большинство и ключевые смены, дирижировать ведущим звеном команды. Вместо этого челябинец продолжил регрессировать. От игры веяло апатией и чувством, что беготня с клюшкой по льду наскучила. Прежнего Кузнецова мы видели разве что при исполнении коварных слоу-мо буллитов — «один на один» форвард продолжает издеваться над вратарями.

Евгения давно собирались обменять из «Вашингтона», но сделка так и не состоялась. Возможно, поменяй нападающий клуб сезон-другой назад, не пришлось бы повторно обращаться за помощью к профессионалам и приостанавливать карьеру. Контракт с «Кэпиталз» действует еще сезон. Смена обстановки поможет Кузнецову и добавит новой мотивации. Потухший талант превратился в обузу для «Вашингтона». На статистику Евгения без слез не взглянешь — это худший график очков за карьеру в НХЛ. Не зря Карбери даже понижал нападающего в четвертое звено. Такой форвард вряд ли станет ценным лотом на рынке.

Возвращение в КХЛ может продлить карьеру нападающего и вернуть радость от хоккея. В нашей лиге ниже конкуренция, меньше матчей, а почти в каждой команде найдутся друзья игрока, что только повысит азарт и интерес. Чувства ностальгии никто не отменял.

В России Евгений станет звездой первой величины. Возможно, одним из трех лучших форвардов лиги вместе с Никитой Гусевым и омским Владимиром Ткачевым. Родной «Трактор» готов приютить сбившегося с пути нападающего. Уверен, поступят предложения от топ-клубов — не зря же СКА выкупил в 2017 году права на форварда у челябинцев. Сейчас Кузнецову 31 год, и он сам вправе выбрать, с каким клубом заключить контракт. В НХЛ нападающий успел выиграть Кубок Стэнли и заслуженно получил щедрый контракт на 62,4 миллиона долларов за восемь лет. Есть ли смысл продолжать мытарство, когда дело всей жизни перестало приносить удовольствие?

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