Футбол
Мадридский Атлетико летом хочет усилить команду форвардом Хетафе
Испанцы уже планируют летние трансферы
Фото: Getty Images
Мадридский "Атлетико" начал планировать летние трансферы. Клуб заинтересовался игроком "Хетафе", который арендован у "МЮ".
По информации журналиста The Daily Telegraph Майка, испанцы намерены подписать нападающего Мейсона Гринвуда, чтобы усилить команду.
В этом сезоне Ла Лиги 22-летний англичанин сыграл 19 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста.
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