Следить

Футбол

Маккиннон сравнялся с Кучеровым в гонке бомбардиров НХЛ

Нэйтан Маккиннон. Фото USA Today Sports

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:2 ОТ).

Теперь на счету канадца 85 (32+53) очков в 50 матчах сезона-2023/24.

Форвард сравнялся с российским нападающим «Тампы-Бэй» Никитой Кучеровым и делит с ним первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата. Кучеров также забросил 32 шайбы и сделал 53 результативные передачи, но ему потребовалось для этого 49 матчей.

Третье место в списке лучших бомбардиров сезона занимает форвард «Бостона» Давид Пастрняк, у которого 72 (33+39) очка в 49 матчах.

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Бокс

Мегафайты, которые могут состояться в 2024 году

Автоспорт

Sandrider – новая машина Лёба и Аль-Аттийи для Дакара

Автоспорт

В Формуле 1 отклонили заявку Andretti Cadillac

Футбол

Виктор Вацко возвращается к комментаторской работе

Футбол

Овечкин вошел в число самых переоцененных игроков НХЛ в опросе хоккеистов лиги

Футбол

Украинский голкипер прилетел в Мадрид для заключения контракта с Реалом

Футбол

Матч звезд НХЛ 2024: расписание событий выходных и где смотреть трансляции

Футбол

Кучеров среди лучших и недооцененных звезд НХЛ, Овечкин — переоцененных. Анонимный опрос игроков лиги

Баскетбол

Здається, Леброну дуже не сподобалося запитання про Брукса. Реакцію Джеймса треба бачити

Бокс

Президент WBC рассказал, будет ли реванш между Фьюри и Усиком

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Футбол