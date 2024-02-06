Манчестер Юнайтед принял решение по поводу будущего Санчо

Английский клуб летом хочет продать вингера

Манчестер Юнайтед уже решил будущее вингера Джейдона Санчо, выступающего за Боруссию Д на правах аренды до конца этого сезона.

Об этом сообщает football insider.

Англичане готовы продать игрока, но если они получат от немецкого клуба хорошее предложение. Манчестер Юнайтед рассчитывает на 50 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне Бундеслиги Санчо сыграл 3 матча, в которых сыграл 184 минуты и отличился 2 ассистами.

Раньше сообщалось, что Манчестер Юнайтед хотел продать Антони и Санчо&клубам из Саудовской Аравии.

champion.com.ua