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Футбол

Новичок Тоттенхэма Бергвалль: Было нелегко отказать Барселоне

Лукас рассказал о том, как он принял решение о своем переходе

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    • Новоиспеченный полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Бергвалль рассказал о том, как он принял решение отказать "Барселоне", которая была в шаге от его подписания.

    "Было нелегко сказать "нет" "Барселоне". Мне нужно было время для того, чтобы сделать этот выбор, но думаю, что он правильный.

    Шансы были 50 на 50, но в конечном итоге я понял, что "Тоттенхэм" будет верным шагом в моей карьере. Я почувствовал это внутренне", — заявил Лукас.

    Бергвалль присоединится к "Тоттенхэму" 1 июля 2024 года.

    В прошлом сезоне Бергвалль принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 5 млн евро.

    www.ua-football.com

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