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Овечкин — о своей результативности: «От меня зависит, что я должен улучшить, чтобы забрасывать шайбы»

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о своей результативности в нынешнем сезоне НХЛ.

«Разумеется, от меня зависит, что я должен улучшить, чтобы забрасывать шайбы. Однако иногда у тебя нет 100-процентных шансов, но ты все равно должен использовать их. И потом, когда первая шайба залетает в ворота, ты чувствуешь себя намного комфортнее и лучше чувствуешь свою игру», — приводит слова Овечкина официальный сайт лиги.

Овечкин — о своей результативности: «От меня зависит, что я должен улучшить, чтобы забрасывать шайбы»

Овечкин еще не обошел Гретцки, но его уже преследует Мэттьюс. Обгонит ли американец легенд?

Овечкин достиг отметки в 831 заброшенную шайбу в 1391 матче в североамериканской лиге. Форвард занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Его отставание от лидирующего Уэйна Гретцки сократилось до 63 шайб.

В текущем сезоне 38-летний россиянин провел 44 матча, в которых набрал 31 (9+22) очко.

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