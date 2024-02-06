Овечкин: «Вашингтон» хочет попасть в плей-офф и бороться за Кубок»

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что команда намерена бороться за место в плей-офф и Кубок Стэнли.

«Очевидно, что мы хотим попасть в плей-офф. Мы хотим бороться за Кубок. Нам решать, во что и как мы хотим играть. Если вы посмотрите на имена в наших линиях, то у нас довольно хороший состав.

Иногда, может не быть 100-процентных моментов, но их нужно использовать. И тогда, когда забивается первый гол, вы чувствуете себя намного комфортнее», — цитирует россиянина сайт НХЛ.

Ранее форвард поделился мнением о своей результативности в нынешнем сезоне НХЛ.

Овечкин достиг отметки в 831 заброшенную шайбу в 1391 матче в североамериканской лиге. Форвард занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Его отставание от лидирующего Уэйна Гретцки сократилось до 63 шайб.

В текущем сезоне 38-летний россиянин провел 44 матча, в которых набрал 31 (9+22) очко.

Источник: https://www.nhl.com/news/capitals-alex-ovechkin-hoping-to-rediscover-scoring-touch

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