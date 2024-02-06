Панарин не зря отдохнул во время Матча звезд. «Рейнджерс» вытащили игру с «Колорадо»

Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Колорадо»

Фото USA Today Sports Российский нападающий сравнял счет в третьем периоде.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Колорадо» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Маккиннон — 32 (Макар, Мэнсон), 18:12 — 0:1. Панарин — 31 (Миллер, Шнайдер), 51:17 — 1:1. Лафренье — 13 (Зибанежад, Куик), 61:53 — 2:1.

Вратари: Куик — Георгиев.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 29 (11+6+11+1) — 33 (14+10+7+2).

Наши: Панарин (19.47/2/+1) — -.

6 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18 006 зрителей.

Пауза на Матч звезд дала большинству игроков НХЛ шикарную возможность восстановить силы посреди долгого сезона. Другого такого времени, чтобы побыть с семьей несколько дней, попросту нет. И даже некоторые игроки, вызванные на звездный уик-энд, предпочли не ехать на статусное мероприятие. Один из них — российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, который заранее предупредил организаторов о своем решении пропустить Матч звезд. Как оказалось, не зря.

Панарин мощно начал сезон и по итогам первой половины регулярного чемпионата входил в тройку главных претендентов на «Харт Трофи». Один из его главных конурентов — звезда «Колорадо» Нэйтан Маккиннон. И в очном матче канадец показал, на что способен. Маккиннон набрал бешеную скорость со своей зоны, на входе в чужую просто улетел от двоих соперников и точно бросил под щитком Джонатан Куика.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев начинал свою карьеру в НХЛ в «Рейнджерс», и можно не сомневаться, что матчи против бывшей команды для него остаются принципиальными. Сегодня он сыграл качественно, не раз выручая «Эвеланш» по ходу матча, но против соотечественника оказался бессилен.

Панарин получил шайбу за воротами, выкатился в центр зоны, уведя с собой Макара и бросил с кистей. Шайба попала в стоявшего на пятаке Маккиннона и влетела в самый верхний угол ворот Георгиева.

До овертайма могло не дойти, но момент, который создали на двоих Маккиннон и Рантанен, к голу не привел благодаря Куику. Тут же могли забить и хозяева, но Георгиев смог отвести угрозу.

А вот в дополнительной пятиминутке героем стал 21-летний Алексис Лафренье, проводящий свой лучший сезон в лиге. Когда казалось, что момент уже затух, канадец классно спрятал бросок и точно пальнул из-под Рантанена.

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