Кандидат психологических наук Александр Невеев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о прохождении программы помощи игрокам НХЛ нападающим «Вашингтона» Евгением Кузнецовым.

«Большинство программ подобного рода не дают гарантированного результата. В общем и целом состояние ремиссии у людей, имеющих зависимости, достигает от 5 до 10 процентов, в лучшем случае. Поэтому огромную роль играет жизненная ситуация, в которой находится человек. Огромную роль играют его собственные качества. Очень многое будет зависеть от того, как он стал зависимым. Нужно анализировать, что с человеком происходило, какие события его к этому подтолкнули. Только в этом случае можно будет оценить прогнозы на восстановление. Но, к сожалению, вероятность ремиссии крайне низка», — сказал Невеев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пройдет программу помощи игрокам НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Программа помощи игрокам НХЛ работает с хоккеистами, страдающими от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости.

У Кузнецова новые проблемы. Он попал в программу помощи хоккеистам НХЛ

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