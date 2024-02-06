Разные пути после провальных первых таймов грандoв. Итоги 23-го тура Серии А

«Интер» увеличивает гандикап над «Ювентусом»

ANSA

Лечче — Фиорентина 3:2

Эмполи — Дженоа 0:0

Удинезе — Монца 0:0

Фрозиноне — Милан 2:3

Болонья — Сассуоло 4:2

Торино — Салернитана 0:0

Наполи — Эллас Верона 2:1

Аталанта — Лацио 3:1

Интер — Ювентус 1:0

Рома — Кальяри 4:0

В 23-ем туре слишком много фаворитов провалили первые таймы и затем героически выбирались. Выбрались не все. "Фиорентина" даже выбралась, но вновь упала. В Дерби Италии провалил первый тайм его аутсайдер. И уже не вернулся. Борясь, но уступая фавориту в любом типе игры.

"Интер" — "Ювентус"

Дерби Италии не удалось. Несмотря на минимальный разрыв в счете и последнюю стадию игры у ворот "Интера", его преимущество в игре в целом не вызывало сомнений. Гол "Ювентуса" был бы жуткой несправедливостью.

Да и откуда его было взять? Удар Влаховича через себя ножницами, удар Гатти издали, момент Влаховича в первом тайме, когда споткнулся в убойной ситуации? Игроки "Интера" спотыкались в таких раза три. Плюс попадали в стойку, дважды заставляли Войцеха Щенсны совершать блестящие сейвы. Ну и забили. Забил, точнее, игрок "Ювентуса", но в свои ворота.

Гол получился курьезным, поскольку Павар и Тюрам пытались достать мяч, но не достали, а достал Гатти не в ту сторону. Но ведь заслуженным.

Автогол Гатти, слабый матч Камбиазо и Йилдиза — "Ювентус" подвела молодёжь, не выдержавшая давления большого матча. Даже лидер атаки Влахович все еще молод. Он также провалил матч и мог и завершить его досрочно из-за постоянных споров с арбитром. Лидер атаки "Интера" Лаутаро Мартинес, кстати, также матч провалил, но его подстраховали партнеры по команде.

Впрочем, один молодой все же выиграл у ветерана. Симоне Индзаги полностью переиграл Массимилиано Аллегри тактически. В первом тайме "Интер" запер соперника в обороне, лишил его мяча. Пусть и мало создал, но забил. В первой половине второго тайма в игре на встречных курсах команда Индзаги выглядела гораздо опаснее. Как и во второй его половине, когда оборонялась и контратаковала.

13 побед и три ничьи "Интера" в последних 16-ти матчах лиги, 30-й матч в турнире подряд с забитым. Такие же серии "Ювентуса" остановились на 17-ти и 15-ти соответственно. Четыре очка преимущества "нерадзурри" с матчем в запасе. И вряд ли кто-либо удивляется всему этому. Удивлялись, что "Юве" так долго цеплялся за гораздо более сильного и опытного соперника.

Аллегри после матча как раз и заявил в который раз, что команда Индзаги — явный фаворит сезона. Даже хвалил своих за достойную игру против такого сильного соперника. Ну а Симоне был счастлив. От игры даже больше, чем от результата. Заявлял, что лишь вратарь Щенсны держал соперника в игре, а вратарь "Интера" Зоммер отдыхал весь матч. Так и было.

"Милан"

В "Милане" ощущение концовки сезона. До Скудетто далеко, зато на третьем месте сидит прочно и не сдвинется. За что играть? Все говорят о новом тренере, новых игроках летом. А нынешняя команда не собранна, нестабильна, но играет весело, в свое удовольствие и предоставляет нейтральным зрителям голы, шоу и драму.

В третьем матче подряд он пропустил два мяча. В пятом подряд в лиге забил как минимум два, в четырех из этих пяти забил даже три. Во втором гостевом подряд в лиге открыл счёт, затем пропустил два, затем забил два в концовке. Весело.

Габбия забил свой первый гол в Серии А в карьере, Йович — свой седьмой гол в сезоне во всех турнирах, причем все — с начала декабря. Четыре из них — с выхода на замену. Оливье Жиру с голом и ассистом, Рафаэль Леау с ассистом и привезенным пенальти. Весёлый бардак. И тем временем, с таким бардаком "россонери" уже с 16-ю очками в шести последних турах, с 20-ю в восьми.

Стефано Пиоли не очень доволен. Он признал слабоватое начало матча своей команды, хвалил характер игроков, но и заявил, что команда должна поднимать планку в игре, добавлять.

"Болонья", "Наполи", "Фиорентина"

Матч в Фрозиноне был не единственным драматичным. "Болонья", как и "Милан", неудачно отыграла первый тайм, уступала в счете даже дважды. Но в итоге победила и даже с разницей в два мяча, забивая в концовке. Даже четыре из первых пяти голов в матче забивались почти на тех же минутах, что и в Фрозиноне.

Стратегическая разница в том, что "Болонья" подошла к матчу в кризисе. Лишь с двумя очками в предыдущих четырёх плюс вылетом из Кубка. Ей эта победа была нужна как воздух, а при 0:1 или 1:2 она вполне могла развалиться, окончательно потерять веру в себя. Потому такая победа настолько важна. Важно, что во втором тайме снесла соперника с 3:0 по голам и 14:3 по ударам по воротам.

Восемь побед и две ничьи "россоблу" в десяти последних домашних матчах лиги.

Как воздух была нужна победа и "Наполи". В предыдущих восьми турах он добыл лишь две. Очень тяжёлые, дома над аутсайдерами со счетом 2:1. Так получилось и на этот раз. Мощные начало и концовка матча, между этим — унылая игра, несмотря на более 70-ти процентов владения мячом. Голы благодаря рикошету и блестящему удару Кварацхелии издали (его первый гол с 16-го декабря).

Кроме характера, следует отметить замены. Линдстрем сделал ассист, Мадзокки участвовал в обоих голах, Нгонгу вначале записали первый и лишь затем заметили рикошет от защитника и изменили на автогол. Более того, второй и третий игроки — не только замены, а и зимние новички. Работа в Меркато начинает давать плоды.

Семь очков неаполитанцев в трех последних турах. Игры нет, но результаты появились. И Вальтер Мадзарри особенно рад характеру команды в матчах, которые кажутся "проклятыми".

"Фиорентине" после одного очка в трех матчах победа была также нужна как воздух. И она была близка к добыванию ее тем же путем, что и "Милан", "Наполи" и "Болонья". Слабый первый тайм с нулем ударов по воротам к 34-ой минуте, несмотря на 68 процентов владения мячом, пропущенный, камбек во втором с ошибок соперников и без своей впечатляющей игры.

Здесь вдруг в концовке все пошло по другому пути. Слишком рано "фиалки" совершили свой камбек. Вот и не додержали. Бардак в штрафной и удар головой, контратака — и камбек уже совершает соперник, а Винченцо Итальяно говорит о "четырех минутах сумасшествия".

Итальяно экспериментирует в последнее время. Ставит на фланги атаки форвардов и центральных полузащитников, в пятницу также то добавлял третьего форварда, то снимал. Все это не вносит в команду порядок и спокойствие, а наоборот — путает и нервирует.

"Аталанта" — "Лацио"

Матч в Бергамо также вполне мог стать драматичным. Учитывая первый круг с 2:0, 2:2 и затем 3:2 на 86-ой минуте. На "Гевисс", как и в Фрозиноне, Болонье, Лечче и Неаполе, также были забиты два мяча в концовке. Но забила их не одна команда, а по одной каждая. Да и до этого судьба матча уже была решена.

В Саудовскую Аравию на Суперкубок "Лацио" ехал после пяти побед подряд во всех турнирах с общей разницей мячей 9:2. Начиная с неё — ничья и два поражения с общей разницей 1:6 со всего двумя ударами в створ ворот.

А "Аталанта" как раз с мощными сериями. Шесть побед и ничья во всех турнирах, четыре победы и ничья в лиге. Семь побед подряд дома во всех турнирах, шесть — в лиге. Причем и игра соответствует результатам. Против "Лацио" — 12:1 по ударам по воротам в первом тайме, гораздо более качественная игра, чем у соперника, и во втором, когда соперник уже старался.

Маурицио Сарри признал разницу между первым и вторым таймами, говорил о проблемах своей команды с выходом из-под прессинга, с твёрдостью и уверенностью в себе. Но больше хвалил соперника, заявляя, что в великолепной форме и, если сохранит её, полностью заслужит выйти в Лигу Чемпионов.

"Рома"

Логично, что среди грандов именно "Рома" одержала наибольшую победу. Она играла дома, где довела серию в лиге до восьми побед и двух ничьих в десяти матчах. Против аутсайдера, который в гостях довел серию до ничьей и шести поражений в семи. В конце концов, один из всего двух легких матчей римлян в первом круге состоялся именно против "Кальяри", еще и в гостях.

Даниэле Де Росси подходила любая победа. Чтобы стать первым тренером "Ромы" с 1929-го года, начавшим каденцию посреди сезона с трех побед. Чтобы подойти в хорошем настроении к своему первому серьезному тесту — "Интеру" в субботу. Но очень нужна была и уверенная победа без пропущенных мячей после очень тяжелых 2:1 над "Вероной" и "Салернитаной". Она состоялась.

Явно помог ранний гол. С углового. Капитан Лоренцо Пеллегрини забил во всех матчах с Де Росси. Замечательная контратака с фланга на фланг, которую, как заявил Пауло Дибала, наигрывают на тренировках. Пенальти в седьмом матче с участием "Ромы" подряд. Ну и дебютный гол в Серии А юного Хюйсена. А также ВАР, отменивший пенальти "Кальяри" при счете 2:0.

На этот раз Де Росси даже изменил самому себе и позволил сопернику владеть мячом почти на равных. Оказалось — так лучше.

Девять очков в трех первых матчах каденции ДДР. Против этих же команд в первом круге Моуриньо набрал лишь четыре.

Борьба против вылета

Середняки и аутсайдеры Серии А никак не слабы и не трусливы. А наоборот, смелы и достаточно сильны. Но очень наивны. Не реализуют преимущество, если добывают его — теряют на ровном месте. Так вышло и в 23-ем туре. "Верона", "Фрозиноне" уже насобирали кучу комплиментов и минимальных поражений от грандов, но за все это не дают очков.

Лишь "Лечче" наконец-то сумел сломать проклятие и компенсировать потери предыдущих туров.

Слабым в этом туре оказался лишь "Кальяри". Он почти всегда проигрывает в гостях, но "Ювентусу", "Лацио" и "Наполи" — лишь с разницей в один мяч. А против "Ромы" развалился.

"Салернитана" после трех таких 1:2 с комплиментами и жуткой наивностью как раз отыграла пассивно и бледно, но при этом именно на этот раз не проиграла. Впрочем, ей сейчас нужно побеждать. Как и "Торино", если он мечтает о Еврокубках. Он должен был забивать и не может позволить себе терять очки по такой игре против таких соперников.

Нужно побеждать и "Эмполи" и "Удинезе", которые в этом туре играли дома и не против грандов. И они доминировали, создали, были обязаны забивать. Но не забили. Именно из-за неумения конвертировать в победы свою хорошую игру они так низко в турнирной таблице. "Эмполи" хотя бы впервые в сезоне не проиграл в трех матчах подряд.

Украинский след

В Эмполи мы ожидали большего от команд, набравших хорошую форму в последнее время. И от украинцев. Ведь в очном матче первого круга Руслан Малиновский забил, а Виктор Коваленко ассистировал. Но на этот раз Руслан даже прервал серию из четырех полных матчей, а Виктор вернулся после четырех отсутствия из-за травмы, но отыграл 19 малозаметных минут.

В предыдущем матче Малиновский стал лучшим на поле по ударам по воротам (6), в том числе попав в стойку. В этом не нанес ни одного и даже в отборе не работал. Возможно, заменен был в перерыве из-за столкновения, от которого ему было трудно оправиться. Но заменил его чистый форвард Экубан, то есть произошло тактическое изменение.

В первом тайме он был четвертым с конца в команде по передачам (18), третьим в конца по касаниям мяча (22) и точности передач (72). Никаких положительных ТТД в обороне, кроме одного выигранного единоборства из двух.

Коваленко проиграл дуэль в центре поля, пошла фланговая атака, навес на голову Спенса — и защитники "Эмполи" вытащили с линии ворот, а вернувшийся Виктор выбил. Также он сбросил с фланга под неточный удар с 20-ти метров. Поначалу с ним на поле как раз соперник начал перехватывать инициативу, но затем игра выравнялась.

Оценки — "5.5" Малиновскому. Иногда "6" или "5". Постоянно отмечали жёсткую игру соперников против него и считают, что заменили Руслана из-за столкновения. Коваленко обычно получал "6" с заявлениями, что освежил игру и прилежно работал.

Лучший игрок тура — Шарль Де Кетеларе ("Аталанта"). Дубль и отличная игра

Прорыв тура — "Лечче". Компенсация за наивные поражения

Разочарование тура — "Лацио". Не вернулся с Суперкубка

Лучший вратарь тура — Микеле Ди Грегорио ("Монца"). Вновь спас свою команду

Лучший тренер тура — Симоне Индзаги ("Интер"). Убегает

1

"Інтер"

22 18 3 1 57 2

Ювентус

23 16 5 2 53 3

"Мілан"

23 15 4 4 49 4

"Аталанта"

22 12 3 7 39 5

Рома

23 11 5 7 38 6

"Болонья"

22 9 9 4 36 7

"Наполі"

22 10 5 7 35 8

"Лаціо"

22 10 4 8 34 9

"Фіорентина"

22 10 4 8 34 10

"Торіно"

22 8 8 6 32 11

Монца

23 7 8 8 29 12

"Дженоа"

23 7 8 8 29 13

Лечче

23 5 9 9 24 14

"Фрозіноне"

23 6 5 12 23 15

"Сассуоло"

22 5 4 13 19 16

"Удінезе"

23 2 13 8 19 17

"Еллас Верона"

23 4 6 13 18 18

"Кальярі"

23 4 6 13 18 19

"Емполі"

23 4 6 13 18 20

"Салернітана"

23 2 7 14 13

Фото — ANSA, Getty Images/Global Images Ukraine

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