Разочарование в Челси: Игроки жалеют, что подписали долгосрочные контракты

Некоторые футболисты жалеют о своем решении

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Игроки "Челси" рассказали о своих долгосрочных контрактах.

По информации Тһе Athletic, некоторые футболисты в частных разговорах сообщили, что сожалеют о подписании долгосрочных контрактов с клубом. Игроки не видят того грандиозного проекта, который им обещали во время переговоров.

Сейчас "Челси" занимает одиннадцатое место в Премьер-Лиге и имеет 31 балл. Они отстают от лидера ("Ливерпуля") на 20 очков.

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