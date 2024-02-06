«Рейнджерс» обыграли «Колорадо», Панарин забросил одну шайбу

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» дома обыграли «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

Форвард гостей Нэйтан Маккиннон открыл счет в конце первого периода. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил в середине третьего периода, благодаря его голу игра перешла в овертайм.

Победную шайбу забросил форвард хозяев Алексис Лафренье.

«Рейнджерс» занимают третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 65 очками в 50 матчах.

«Колорадо» идет на второй строчке «Запада» с 68 очками в 50 играх.

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