Тренер Шахтера спрогнозировал сроки возвращения Траоре

Ярно Де Влісхауер прокоментував відновлення Лассіна Траоре

Нападающий Шахтера Лассина Траоре сможет набрать оптимальную форму до конца сезона.

Об этом рассказал бельгийский специалист по физподготовке «горняков» Ярно Де Влисхауэр.

«Лассина уже имел две серьезные травмы в течение последних полутора сезонов, поэтому нам следует быть осмотрительными. Но пока у него все отлично, он идеально проходит подготовку, выполняет то, чего мы от него требуем.

Ежедневно работаем по три-четыре часа с большой интенсивностью. Надеюсь, доведем его до нужных кондиций за четыре-пять недель. Сейчас мы стараемся этого добиться, но никогда нельзя знать заранее, он прекрасно справляется, я поражен его уровнем и профессионализмом в психологическом и физическом плане. Делаем большие шаги, чтобы Лассина принял форму до конца сезона. Будем пытаться сделать важное дело для клуба», — рассказал Де Влисхауэр.