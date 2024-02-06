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Верес сыграл вничью с Люнгбю в спарринге

<img title="Верес сыграл вничью с Люнгбю в спарринге" src="/wp-content/uploads/2024/02/de5814f301b8fa272121fe17b19a327f.jpg" alt="Верес сыграл вничью с Люнгбю в спанге

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Ровенский Верес продолжает чередовать результативные матчи с безголевыми ничьими на зимних тренировочных сборах в Турции.

Сегодня красно-черные довели беспроигрышную серию межсезонья до четырех поединков подряд в противостоянии с клубом датской Суперлиги Люнг .

11 февраля в Турции Верес сыграет с чешской Сигмой из Оломоуца.

Контрольный матч 06 февраля 2024 года

Люнгбю — Верес 0:0

Вересс: Когут (Паст, 60) — Шевченко (Смиан, 60), Жулио Сезар (Вовченко, 60), Курко (Мельник, 46) , Кучеренко (Гакман, 67), Кучеров (Поварук, 60), Яго (Годя, 67), Янаков (В.Шарай, 46), Мрвальевич (Гайдучик, 60), С.Шарай (Шастал, 46), Свитюха (М .Шестаков, 46).

И.о. главного тренера: Олег Шандрук.

champion.com.ua

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