Следить

Футбол

Вопросы к сэйвам Лунина, ментальности Мудрика и игровому ресурсу Зинченко. Обзор топ-матчей уик-энда

Аудиомнение #246

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.

    Читайте такжеМихаил Мудрик ответил на хейт болельщика: Сыграем 1 на 1 на 10 тысяч фунтов?

    Отсутствие Салаха позволило "Арсеналу" наконец-то сыграть в свой футбол против "Ливерпуля", а вот отсутствие Винисиуса неожиданно помогло мадридскому… "Реалу", не "Атлетико". Правильно ли Лунин занимал позицию на выходах в матче с "матрасниками"? Что происходит с "Челси" и Мудриком в частности? Были ли шансы у "Ювентуса" в поединке с "Интером"? Ответы на все вопросы – внутри подкаста.

    Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

    Таймкоды:

    00:28 – Дерби Мадрида;

    12:08 – "Ливерпуль" против лондонских команд;

    27:33 – Дерби Италии;

    Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Бокс

    Мегафайты, которые могут состояться в 2024 году

    Автоспорт

    Sandrider – новая машина Лёба и Аль-Аттийи для Дакара

    Автоспорт

    В Формуле 1 отклонили заявку Andretti Cadillac

    Футбол

    Виктор Вацко возвращается к комментаторской работе

    Футбол

    Овечкин вошел в число самых переоцененных игроков НХЛ в опросе хоккеистов лиги

    Футбол

    Украинский голкипер прилетел в Мадрид для заключения контракта с Реалом

    Футбол

    Матч звезд НХЛ 2024: расписание событий выходных и где смотреть трансляции

    Футбол

    Кучеров среди лучших и недооцененных звезд НХЛ, Овечкин — переоцененных. Анонимный опрос игроков лиги

    Баскетбол

    Здається, Леброну дуже не сподобалося запитання про Брукса. Реакцію Джеймса треба бачити

    Бокс

    Президент WBC рассказал, будет ли реванш между Фьюри и Усиком

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол