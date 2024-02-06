Вопросы к сэйвам Лунина, ментальности Мудрика и игровому ресурсу Зинченко. Обзор топ-матчей уик-энда

Аудиомнение #246

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Отсутствие Салаха позволило "Арсеналу" наконец-то сыграть в свой футбол против "Ливерпуля", а вот отсутствие Винисиуса неожиданно помогло мадридскому… "Реалу", не "Атлетико". Правильно ли Лунин занимал позицию на выходах в матче с "матрасниками"? Что происходит с "Челси" и Мудриком в частности? Были ли шансы у "Ювентуса" в поединке с "Интером"? Ответы на все вопросы – внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:28 – Дерби Мадрида;

12:08 – "Ливерпуль" против лондонских команд;

27:33 – Дерби Италии;

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