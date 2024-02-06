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Футбол

Возвращение Ярмоленко откладывается

Возвращение игрока на поле пришлось отложить

Восстановление полузащитника Динамо и сборной Украины Андрея Ярмоленко затягивается.

Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

Возвращение вингера на поле пришлось отложить из-за болезни – футболист пропустил несколько дней из-за простуды. Впереди у Андрея еще неделя индивидуальных тренировок, беговых упражнений и работы с мячом, которую он начал в начале месяца.

Потом полузащитника ждет тестирование, и если его результаты будут хорошими, Ярмоленко вернется в общую группу.

Напомним, что вингер находится вне игры с октября прошлого года, когда перенес операцию и проходил восстановление.

Раньше Динамо уступило Левски в контрольном матче.

champion.com.ua

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