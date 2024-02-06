Футбол
Возвращение Ярмоленко откладывается
Возвращение игрока на поле пришлось отложить
Восстановление полузащитника Динамо и сборной Украины Андрея Ярмоленко затягивается.
Об этом сообщает пресс-служба киевлян.
Возвращение вингера на поле пришлось отложить из-за болезни – футболист пропустил несколько дней из-за простуды. Впереди у Андрея еще неделя индивидуальных тренировок, беговых упражнений и работы с мячом, которую он начал в начале месяца.
Потом полузащитника ждет тестирование, и если его результаты будут хорошими, Ярмоленко вернется в общую группу.
Напомним, что вингер находится вне игры с октября прошлого года, когда перенес операцию и проходил восстановление.
Раньше Динамо уступило Левски в контрольном матче.