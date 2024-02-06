У Кузнецова новые проблемы. Он попал в программу помощи хоккеистам НХЛ

Евгений Кузнецов пройдет программу помощи хоккеистам НХЛ

Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports Когда вернется в состав нападающий «Вашингтона», неизвестно.

Нынешний сезон у нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова не задался с самого начала. Российский форвард в редких матчах показывал прежний уровень. В итоге в какой-то момент главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери вообще отправил Кузнецова в запас.

Регресс Евгения с возрастом можно было предсказать: после достижения отметки в 30 лет немногим хоккеистам удается держать уровень. Но падение Кузнецова было слишком уж стремительным.

Накануне Кузнецов не тренировался с командой по личным причинам, а затем было объявлено, что Евгений направлен на прохождение программы помощи игрокам НХЛ: в ее рамках лига помогает хоккеистам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также в решении различных психологических проблем. Ранее в середине января в эту же программу был включен нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин.

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По ее условиям, Кузнецов вернется в расположение клуба после допуска от администраторов программы. Прогнозировать сроки возвращения нападающего «Вашингтона» точно не стоит — как и в случае с Ничушкиным.

У Кузнецова уже были проблемы с нехоккейными моментами. В 2019 году в допинг-пробе Евгения, взятой на чемпионате мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Тогда ИИХФ дисквалифицировала Кузнецова на четыре года, но он при этом продолжил играть в НХЛ.

Фото USA Today Sports

Сейчас самое важное — то, как Кузнецов сумеет выбраться из этой ситуации. Уже не раз в интервью Евгений открыто говорил о том, что хоккей уже не приносит ему такого удовольствия, как раньше. Контракт Кузнецова с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2024/25, но не стоит удивляться, если клуб выкупит действующее соглашение и игрок вернется в Россию.

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В том, что Кузнецов еще может несколько лет радовать зрителей классной игрой, сомневаться не приходится. Но вот хочет ли этого сам Евгений? Кажется, в последние годы у него снизилась мотивация. Какие именно проблемы у лучшего бомбардира Кубка Стэнли-2017/18, пока неизвестно. Важно, чтобы Кузнецов их преодолел.

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