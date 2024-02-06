Футбол
Заря подписала нигерийского защитника
Заря усилилась защитником
Заря объявила о подписании нигерийского защитника Плато Юнайтед Кристофера Нваезе.
Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.
Детали трансфера и личного контракта 21-летнего футболиста не разглашаются.
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В этом сезоне чемпионата Нигерии Кристофер Нваэзе провел 12 матчей, отличившись 2 забитыми мячами. Он преимущественно выступает на позиции центрального защитника, но при необходимости может сыграть на правом фланге обороны или в опорной зоне.
В свое время вызывался в сборной Нигерии U-20 (5 матчей, 1 гол) и U-23 ( 2 матча).
Ранее сообщалось, что Заря подпишет хорватского опорника Башича.