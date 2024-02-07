Фабрегас: Возглавить Барселону? Сейчас я счастлив там, где на мне нет большого давления

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Бывший полузащитник "Барселоны", "Арсенала" и "Челси" Сеск Фабрегас высказался по поводу ситуации вокруг должности главного тренера "блауграны".

"Быть тренером "Барселоны"? Это то, что невозможно предсказать. Я думаю, что сначала я должен расти как тренер, делать первые шаги… Вот почему я счастлив, где я есть, потому что на мне нет большого давления".

Если уровень давления был достаточно высок для кого-то, как Хави — он должен быть очень высоким. Вас могут осуждать, но в конце концов это работа, которую вы выполняете каждый день. Есть тренеры, которых не очень уважают, но ты видишь, как они работают и думаешь: "Он гений". Вам нужно чувствовать себя хорошо.

Тьяго Мотта? Я уверен, что он смог бы адаптироваться к системе "Барселоны", – цитирует испанца Marca.