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Фетисов о Кузнецове: «Будем надеяться, что этот урок нацелит его на правильную жизненную дорогу»

Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поддержал нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова, который обратился за помощью в программу поддержки игроков НХЛ.

«Не очень хорошая история, не хочется о ней говорить. Хорошо, что есть такие программы, которые дают шанс вернуться в большой хоккей. Будем надеяться, что этот урок нацелит его на правильную жизненную дорогу. Кажется, что и на Овечкине эта история отражается», — сказал Фетисов «СЭ».

У Кузнецова новые проблемы. Он попал в программу помощи хоккеистам НХЛ

Программа помощи игрокам НХЛ работает с хоккеистами, имеющими психологические проблемы, а также алкогольную или наркотическую зависимость.

В сезоне-2023/24 Кузнецов провел 43 матча за «Вашингтон» и набрал 17 (6+11) очков.

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Фетисов о Кузнецове: «Будем надеяться, что этот урок нацелит его на правильную жизненную дорогу»

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