Флуминенсе арендует вингера Арсенала — Инсайдер

Между клубами есть устная договоренность

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Бразильский "Флуминенсе" договорился об аренде вингера "Арсенала" Маркиньоса.

По информации Фабрицио Романо, между всеми сторонами есть устная договоренность. Договор аренды будет иметь опцию выкупа игрока. Вскоре клубы сообщат официально.

Маркиньос в этом сезоне сыграл 7 матчей и отдал 1 ассист в Лиге 1 за "Нант", как арендованный игрок.

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