Голкипер клуба АПЛ рассказал, почему в Англии Бундеслигу называют Лигой фермеров

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Голкипер "Фулхэма" Бернд Лено ответил на вопрос о том, почему в Англии Бундеслигу называют "лигой фермеров".

"Я, конечно, считаю этот термин неуместным. Но, честно говоря, в Англии все называют Бундеслигу именно так. Это страна АПЛ, и здесь немецкая лига никого особо не интересует: ни англичан, ни иностранцев".

Более подходящим термином было бы "лига развития". Амбициозные игроки очень часто едут в Германию, а затем приезжают в Премьер-Лигу. Посмотрите: Холанд, де Брюйне, Гюндоган. Есть куча примеров.