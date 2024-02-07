Хавбек Бетис обвиняется в сексуальном насилии

<img title="Хавбека Бетиса обвиняют в сексуальном насилии" src="/wp-content/uploads/2024/02/8bcf7400785c4adb6d98576e957f3bb8.jpg" alt="Хавбека Бетиса обвиняют

Опорный полузащитник Бетиса Уильям Карвалью находится под следствием в Испании по делу о возможном случае сексуального насилия.

Об этом сообщает Publico.

Инцидент якобы произошел в августе. в прошлом году в Севилье. Игрок обвиняется в том, что он пригласил возможную жертву, проживающую на Ибице, посетить столицу Андалусии. Женщина прибыла в аэропорт и позже встретилась с Уильямом в ресторане, после чего они отправились в ночной клуб. На следующий день женщина очнулась со следами насилия на теле.

Она утверждает, что игрок заставлял ее к сексуальным отношениям. Это произошло в одной из гостиниц города, и изображения из камер отеля подтверждают прибытие Уильяма Карвалью и вероятной жертвы в ранние часы. Однако через два часа португалец уехал.

Учитывая серьезность и содержание заявления, Уильяма известили 6 февраля в Инструкционный суд номер девять в Севилье, чтобы он дал показания по делу о возможном изнасиловании.

>

В этом сезоне Карвалью отличился 4 ассистами в 17 матчах за Бетис.

Раньше Бетис подписал нападающего Осасуни.

champion.com.ua