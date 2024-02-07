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Футбол

Ярмоленко заявил о желании сыграть на Олимпиаде

Андрей Ярмоленко прокомментировал участие сборной Украины на Олимпиаде

Полузащитник Динамо Андрей Ярмоленко хотел бы сыграть за сборную Украины на Олимпиаде в Париже, но выступать должны там те, кто достиг этого исторического результата.

Об этом рассказал сам футболист в интервью YouTube-каналу ВДИНАМО.

«Интересный вопрос. Конечно, мне хочется. Не буду врать. Но с другой стороны, я понимаю, что на Олимпиаде должны играть ребята, которые получили эту возможность для нашей страны.

Есть главный тренер, который решает, кого брать, какой должен быть состав, конечно, мне было бы интересно, но по справедливости должны играть те ребята, которые заслужили выход на Олимпиаду», — сказал Ярмоленко.

Напомним, сборная Украины по футболу впервые в истории сыграет на Олимпиаде. Команда имеет возможность заявить трех игроков, чей возраст превышает 23 года.

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