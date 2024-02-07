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Качараб перешел в ДАК

Тарас Качараба сменил клуб

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Украинский центральный защитник Славии Тарас Качараба перешел в ГАК.

Об этом сообщает официальный сайт словацкого клуба. 

Контракт рассчитан на 2,5 года. Тарас выступал за Славию в течение трех лет. В начале этого сезона стало известно, что украинец не входит в планы клуба. В итоге он сыграл лишь два официальных матча.

Напомним, в начале января агент Качарабы подтвердил, что его клиентом интересуется Динамо, но Александр Шовковский решил отказаться от подписания 29-летнего центрбека.

champion.com.ua

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