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Футбол

Кубок короля. Мальорка — Реал Сосьедад 0:0. Полшага к баскскому финалу

«Ла Реал» выстоял на «Сон Моиш»

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images

    • "Реал Сосьедад" сделал важный задел перед ответным матчем, не проиграв на "Сон Моиш", где "Мальорка" добывает 70% своих очков.

    Причем все по игре. После возвращения в строй Кубо, Траоре и Мерино именно баски выглядели на "Сон Моиш" сильнее, организованнее; создавали больше угроз.

    У "Мальорки" за весь матч вспомнить можно лишь два неплохих удара Абдона.

    В то же время гости могли претендовать на 3-4 мяча, но против собственных полузащитников выступил Умар Садик. Вдумайтесь только — нигериец трижды (!) не забил из пределов вратарской, умудряясь пробивать то мимо штанг, то выше перекладины. Фантастика.

    Чудачества Садика сохранили интригу в противостоянии, но даже так понятно, что 27 февраля на "Аноэте" именно "Ла Реал" будет большим фаворитом. Разница в классе между соперниками заметна.

    Во втором же полуфинале текущего Кубка встретятся "Атлетико" и "Атлетик"; их первый матч пройдет в среду, 7 февраля.

    1/2 финала Кубка короля, первый матч. Пальма. "Сон Моиш"

    "Мальорка" — "Реал Сосьедад" — 0:0

    "Мальорка": Грейф — Гонсалес, Вальент, Настасич, Копете, Хауме Коста — Дани Родригес (Антонио Санчес, 77), Саму Кошта (Маскарель, 89), Дардер (Морланес, 77) — Ларин (Радоньич, 77), Абдон (Мурики, 67)

    "Реал Сосьедад": Ремиро — Траоре, Субельдия, Ле Норман, Галан — Браис Мендес, Субименди, Мерино (Турьентес, 88) — Кубо, Садик (Андре Силва, 78), Барренечеа (Магунаселайя, 88)

    Предупреждения: Копете, 47, Дани Родригес, 68 — Субельдия, 55. Мерино, 80

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