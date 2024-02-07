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Футбол

Мануэль Нойер может пропустить центральный матч Бундеслиги против Байера

У игрока проблемы с коленом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Участие голкипера "Баварии" Мануэля Нойера в субботнем матче против "Байера" остается под вопросом.

    Игрок сегодня, 7 февраля, не тренировался с командой из-за проблем с коленом. Нойер сам решает, стоит ли ему присоединиться к занятиям, или лучше пока подождать. Вскоре решится, будет ли играть 37-летний немец в матче 21-го тура Бундеслиги.

    Напомним, что матч лидеров чемпионата Германии "Байер" — "Бавария" состоится в субботу, 10 февраля. Начало — в 19:30 по киевскому времени.

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