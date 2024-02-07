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Футбол

Матч Кубка Германии между Саарбрюкеном и Боруссией М перенесен

Из-за погодных условий судьи решили перенести поединок

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Сегодня, 7 февраля, матч четвертьфинала Кубка Германии "Саарбрюкен" — "Боруссия М" был перенесен.

    Причиной стали погодные условия. Сильный дождь сделал поле непригодным для игры, даже несмотря на попытки технического персонала убрать воду с помощью воздуходувок.

    Команды сообщили составы и вышли на разминку, но судьи решили перенести поединок. Конкретной даты пока неизвестно.

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