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Футбол

Нападающий Динамо заинтересовал Наполи

Нападающий может сменить клуб

22-летний нападающий Динамо и сборной Украины Владислав Ванат заинтересовал Наполи.

Об этом сообщает итальянский агент Винченцо Морабито.

Действующий чемпион Италии находится в активном поиске потенциальной замены. звездного нападающего Виктора Осимхена, который летом может покинуть клуб. Сообщается, что неаполитанцы следят за нападающим Динамо Владиславом Ванатом.

Наполи оценивает Ваната в 15-20 миллионов евро и это максимальная сумма, которую Наполи хочет потратить на нового форварда.

Ванат этого сезона забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 16 матчах.

Ранее сообщалось об интересе к Ванату со стороны Лилля.

champion.com.ua

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