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Футбол

Ноттингем Форест потерял на длительный срок своего лучшего бомбардира

На счету Вуда 8 мячей в 20 матчах АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Нападающий Ноттингем Форрест Крис Вуд получил травму задней поверхности бедра и выбыл на длительный срок, сообщает The Telegraph.

    По информации источника, на восстановление нападающему понадобится от 6 до 8 недель.

    32-летний новозеландец является лучшим бомбардиром Ноттингем Форестом в этом сезоне. На его счету 8 забитых мячей в 20 матчах АПЛ.

    После 23 туров Ноттингем Форест набрал 21 очко и занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ.

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