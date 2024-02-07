Футбол
Ноттингем Форест потерял на длительный срок своего лучшего бомбардира
На счету Вуда 8 мячей в 20 матчах АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий Ноттингем Форрест Крис Вуд получил травму задней поверхности бедра и выбыл на длительный срок, сообщает The Telegraph.
По информации источника, на восстановление нападающему понадобится от 6 до 8 недель.
32-летний новозеландец является лучшим бомбардиром Ноттингем Форестом в этом сезоне. На его счету 8 забитых мячей в 20 матчах АПЛ.
После 23 туров Ноттингем Форест набрал 21 очко и занимает 16 место в турнирной таблице АПЛ.