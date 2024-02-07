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Футбол

«Остальной мир думает, что мы играем с обезьянами в воротах». Вратарь сборной ЮАР совершил четыре сейва в серии пенальти

Рекорд турнира

    • Голкипер национальной сборной Южной Африки Ронвен Уильямс стал первым в истории Кубка Африки вратарём, который сумел отразить четыре из пяти ударов в серии пенальти. Случилось это в матче 1/4 финала между ЮАР и Кабо-Верде.

    "Он — голкипер мирового класса. Его следует сделать министром финансов. Он мог бы спасти южноафриканскую экономику", — пошутил одноклубник Уильямса Грант Кекана после поединка.

    "Остальной мир думает, что мы играем с обезьянами в воротах, но мы показали, что наши вратари так же хороши, как где бы то ни было", — цитирует Marca легенду сборной Камеруна Жозефа-Антуана Белла.

    Следующий матч сборной ЮАР состоится сегодня, 7 февраля, в 17:00. "Бафана Бафана" сыграет против Нигерии в 1/2 финала.

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