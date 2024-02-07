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Овечкин — о поражении от «Монреаля»: «Это тревожный звоночек для всех нас»

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Монреаля» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин забил один гол.

«Это был своего рода тревожный звоночек для всех нас. Знаете, мы держим шайбу в зоне, защищаемся, принимаем умные решения, и вы можете видеть, что мы играем в зоне соперника большую часть времени. Но, как я уже сказал, мы просто не забиваем», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

«Вашингтон» занимает 12-е место в Восточной конференции, набрав 51 очко в 48 матчах. 9 февраля команда сыграет с «Флоридой».

Овечкин — о поражении от «Монреаля»: «Это тревожный звоночек для всех нас»

Овечкин вернулся с отдыха и забил 10-й гол в сезоне. Но «Вашингтон» проиграл в пятый раз подряд

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