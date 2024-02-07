Овечкин вернулся с отдыха и забил 10-й гол в сезоне. Но «Вашингтон» проиграл в пятый раз подряд

«Вашингтон» проиграл «Монреалю» в матче НХЛ

7 февраля. «Вашингтон» — «Монреаль» — 2:5. Александр Овечкин и Таннер Пирсон. Фото USA Today Sports «Кэпиталз» уступили дома «Монреалю», пропустив три шайбы за первый период.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Монреаль» — 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)

Голы: Сузуки — 14 (Кофилд), 6:42 — 0:1. Сузуки — 15 (Джекай), 7:39 — 0:2. Пеццетта — 3 (Арве-Пинар), 13:07 — 0:3. Овечкин — 10 (Строум, Фехервари), 26:03 — 1:3. Слафковски — 8 (Эванс, Мэтисон), 51:19 — 1:4. Сандин — 2 (Карлсон, Строум), 51:41 — 2:4. Слафковски — 9 (бол., Мэтисон, Сузуки), 54:01 — 2:5.

Вратари: Линдгрен (Кемпер, 13:07) — Монтембо.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 39 (5+16+18) — 26 (13+5+8).

Наши: Овечкин (22.49/6/+1) — -.

7 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 16 959 зрителей.

Испытания Спенсера Карбери в «Вашингтоне» продолжаются. Молодой тренер, впервые возглавивший клуб НХЛ, получил команду с возрастным костяком лидеров, а по ходу сезона потерял двух ведущих центральных нападающих. 1 ноября на неопределенный срок взял паузу Никлас Бэкстрем. Продолжать карьеру шведу мешают проблемы со здоровьем. Возвращение после паузы на Матч звезд принесло новые трудности. Евгений Кузнецов вступил в программу помощи игрокам НХЛ и выпал из состава. Россиянин в нынешнем сезоне не такой большой помощник «Кэпиталз», однако потеря центрфорварда не сделала команду сильнее.

«Вашингтон» возобновил чемпионат домашним матчем с «Монреалем» и провел первый период так, словно некоторые игроки продолжили отдыхать. За 13 минут заявленный основным вратарем Чарли Линдгрен пропустил три шайбы. Исправлять ситуацию Карбери отправил Дарси Кемпера. Знатно над обороной «Кэпиталз» поиздевался Ник Сузуки. Форвард «Монреаля» оформил дубль меньше чем за минуту, и оба гола — следствия неразберихи в своей зоне, когда защитники теряли игроков. Отчаянной заменой голкипера после трех голов с девяти бросков «Вашингтон» успокоил игру. «Канадиенс» сделали солидный задел и дальше спокойно действовали по счету.

Второй период «Вашингтон» начал с большинства. Овечкин продолжил стрелять из разных позиций и даже попал в штангу. В паузе Александр хорошо провел время в Дубае и перезагрузился перед заключительной частью регулярки. Отдых, судя по всему, пошел на пользу. Гол Овечкина в равных составах вдохнул жизнь в страдающий «Вашингтон». Дилан Строум выдал шикарный пас, после которого Александру оставалось только не промахнуться по пустым воротам. Но голевая атака началась с того, что Овечкин, оказавшись на позиции защитника, сохранил шайбу в зоне и успел подключиться на пятак. Немного странно осознавать, что юбилей в 10 голов капитан «Вашингтона» отметил только в феврале.

За второй период «Кэпиталз» наиграли больше чем на один гол от Овечкина. Хозяева подравнялись по броскам и намного чаще владели шайбой в чужой зоне. Только подвиги Самуэля Монтембо сохранили перевес «Монреаля». Голкипер несколько раз выручил команду, когда казалось, что шайбе уже некуда деваться. Несладко вратарю «Канадиенс» пришлось и в третьем периоде. «Вашингтон» продолжил активничать в чужой зоне, но забил второй гол слишком поздно. Сбил напряжение форвард гостей Юрай Слафковски. Словак, выбранный под первым номером драфта-2022, забивает нечасто. С «Вашингтоном» молодой талант отметился важными шайбами и не дал сопернику приблизиться по счету.

Родные штанги сегодня абсолютно не помогли «Столичным». Каркас ворот не раз спасал «Монреаль». Особенно запомнился момент, когда после второго гола Расмуса Сандина в штангу попал Том Уилсон. «Вашингтон» проиграл матч в первом периоде. Нагнать отставание в три шайбы «Столичные» так и не успели, хотя отрезками атаковали опасно и не уступили в скорости. Явно больше одного гола хозяева должны были забивать во втором отрезке. Не забили сами — пропустили в третьем от соперника, который отсиделся в окопах. Поражение не назовешь безнадежным, но, как бы то ни было, «Вашингтон» продолжает терять очки с прямыми конкурентами по «Востоку». Серия поражений достигла уже пяти матчей, а впереди встречи с лидерами дивизионов — «Флоридой», «Бостоном» и «Ванкувером». Черная полоса вполне может затянуться.

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