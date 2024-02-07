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«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

«Рейнджерс» сыграет с «Тампой-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ 8 февраля

Артемий Панарин (ХК «Рейнджерс»). Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» сыграет с «Тампой-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 8 февраля. Игра пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Нью-Йорк» набрал 65 очков и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Лайтнинг» с 59 баллами располагается на 5-й строчке «Востока».

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