Хассан возглавит сборную

<img title="Сборная Египта назначила нового главного тренера" ​​src="/wp-content/uploads/2024/02/3b1c561acfda2680708a255b01e930b6.jpg" alt="Сборная Египта

6 февраля футбольная ассоциация Египта (ЕFA) назначила нового тренера для национальной команды.

Об этом сообщает пресс-служба ЕFA.

Совет решил назначить 57-летнего Ибрагима Хассана на должность главного тренера, вместо португальца Руя Витория.

Футбольная ассоциация приняла такое решение из-за вылета команды из КАН. Сборная дошла до 1/8 финала, но они проиграли ДР Конго в послематчевых пенальти.

champion.com.ua