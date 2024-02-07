Футбол
Сборная Египта назначила нового главного тренера
Хассан возглавит сборную
<img title="Сборная Египта назначила нового главного тренера" src="/wp-content/uploads/2024/02/3b1c561acfda2680708a255b01e930b6.jpg" alt="Сборная Египта
6 февраля футбольная ассоциация Египта (ЕFA) назначила нового тренера для национальной команды.
Об этом сообщает пресс-служба ЕFA.
Совет решил назначить 57-летнего Ибрагима Хассана на должность главного тренера, вместо португальца Руя Витория.
Футбольная ассоциация приняла такое решение из-за вылета команды из КАН. Сборная дошла до 1/8 финала, но они проиграли ДР Конго в послематчевых пенальти.