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Футбол

Шевченко: Сегодня работаем в Париже на конгрессе УЕФА

Президент УАФ Андрей Шевченко провел встречи с делегациями Германии и Италии на конгрессе УЕФА.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

«Сегодня работаем в Париже на конгрессе УЕФА, который собирает представителей всех европейских футбольных ассоциаций. Провели встречи с делегациями Германии и Италии. Обсудили возможность изучения опыта по подготовке и обучению тренеров и организации летних футбольных лагерей для украинских детей.

 Ранее Шевченко встретился с и.о.министра спорта Бедным и президентом НОК Гутцайтом

Кроме с немецкими коллегами обсудили заявку Германии, Бельгии и Нидерландов на проведение Женского Чемпиона мира-2027 и организации благотворительных мероприятий. Сегодня запланировано еще несколько встреч, о которых напишу отдельно», — написал Шевченко.

champion.com.ua

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