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«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча НХЛ «Айлендерс» — «Тампа-Бэй» 9 февраля во ВКонтакте начнется в 04.00

Хоккеисты &amp;quot;Тампы&amp;quot;. Фото USA Today Sports

«Айлендерс» на своем поле сыграет против «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 8 на 9 февраля. Встреча пройдет на «UBS Арене» в Нью-Йорке, США. Начало — в 4.00 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Айлендерс» — «Тампа-Бэй» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Айлендерс» занимает сейчас девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 54 очка. «Тампа» идет на 6-й строчке Востока, имея в своем активе 59 очков. НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.
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