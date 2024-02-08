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Футбол

Аль-Хиляль одержал победу над Аль-Насром в товарищеском матче

2:0

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Сегодня, 8 февраля, состоялся товарищеский матч "Аль-Хиляль" — "Аль-Наср" в рамках турнира Riyadh Season Cup.

    Встреча двух клубов состоялась на стадионе "Kingdom Arena" и завершилась со счетом — 2:0 в пользу "Аль-Хиляля".

    В первом тайме аравийцам удалось реализовать два момента. Автором первого гола является Милинкович-Савич (17'), а Аль-Досари на 30-й минуте закрепляет победу "Аль-Хиляля".

    www.ua-football.com

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