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Футбол

Челси готов выложить 50 млн евро за 20-летнего нападающего Лейпцига

Англичане в поисках забивного форварда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Челси" заинтересован в услугах нападающего "Лейпцига" и сборной Словении Беньямина Шешко.

    По информации журналиста Эмрема Конура, "аристократы" готовы выложить 50 миллионов евро за 20-летнего форварда. Также за игроком активно следят "Бавария", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

    Прошлым летом Шешко перешёл в "Лейпциг" из "Зальцбурга" 24 млн. евро. В текущем сезоне на счету словенца 9 голов в 26 матчах за немецкий клуб.

    www.ua-football.com

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