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Деку: Арсенал и Челси предлагали за Рафинью гораздо больше, чем Барселона

Инсайды от спортивного директора каталонцев

Фото: twitter.com/FCBarcelona

    • Спортивный директор "Барселоны" Деку вспомнил времена подписания бразильского хавбека Рафиньи.

    "Арсенал" и "Челси" хотели подписать Рафинью. Оба клуба предлагали гораздо больше, чем мы.

    Первым спросил меня о Рафинье Йорди Кройф. Я никогда не предлагал Рафинью "Барсе", – приводит слова португальца Фабрицио Романо.

    Напомним, что к "блаугране" Рафинья присоединился летом 2022 года. Каталонский клуб выложил "Лидсу" 58 миллионов евро за вингера.

    На счету бразильца в этом сезоне 20 проведенных матчей за "Барселону" (3 гола, 7 ассистов).

    www.ua-football.com

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