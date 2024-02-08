Кошмар Сергачева: он только вернулся после травмы, но, похоже, получил новую

«Рейнджерс» обыграл «Тампу» в матче НХЛ

Михаил Сергачев. Фото USA Today Sports «Рейнджерс» переиграли «Тампу» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Веси — 10 (Гудроу, Питлик), 21:15 — 1:0. Бродзински — 3 (Крайдер, Уилер), 37:46 — 2:0. Хагель — 17 (Чернак, Кучеров), 45:29 — 2:1. Веси — 11 (п.в., Гудроу, Трочек), 58:59 — 3:1.

Вратари: Куик — Василевский (58:23 — 58:59, 59:11).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 24 (5+10+9) — 19 (6+4+9).

Наши: Панарин (18.51/2/0) — Кучеров (23.21/3/-1), Сергачев (10.22/0/-1).

8 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Матч «Рейнджерс» и «Тампы» по вывеске был самым интересным в довольно скудном игровом дне. Интерес к игре подогрел и главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер, сообщивший, что первый матч после травмы проведет Михаил Сергачев.

Повреждение российский защитник получил 19 декабря в матче с «Сент-Луисом». Тогда после щелчка игрока «Блюз» шайба угодила в ногу Сергачеву. После этого он пропустил 17 матчей. И, наконец-то, защитник восстановился. Несмотря на критику, которая свалилась в этом сезоне на Михаила, наличие Сергачева в составе существенно повышает шансы «Тампы» на попадание в плей-офф.

«Тампа» поместила Сергачева в долгосрочный список травмированных

В первом периоде команды нанесли на двоих всего 11 бросков в створ. Однако нельзя сказать, что он прошел без моментов. Несколько раз Джонатан Куик и Андрей Василевский буквально спасали свои команды.

Однако уже в начале второго периода российский голкипер пропустил совсем необязательный гол. Потрясающе сыграл Джимми Веси, которому при выходе «2 в 1» перекрыли возможность для поперечной передачи, и он хлестко с неудобной отправил шайбу под перекладину.

В середине матча произошел кошмарный момент с участием Сергачева. Михаил поехал к борту бить Алексиса Лафренье, к которому шла шайба. Канадец огляделся, увидел это и поставил корпус. После этого Сергачев всем своим весом упал на левую ногу. Несчастный, но жутко драматичный эпизод.

Михаил не смог самостоятельно покинуть площадку — его в слезах увозили на носилках. В этот момент к Сергачеву подъезжали и партнеры по команде, и Лафренье, невольно ставший причиной жуткой травмы.

Игра продолжилась, и всего через несколько минут «Рейнджерс» удвоили преимущество. Крис Крайдер и Блейк Уилер откопали шайбу у борта и скинули на Джонни Бродзински. Американец мощным броском пробил Василевского. Этот бросок, как и первый в матче, не выглядел неберущимся. Но если и предъявлять кому-то претензии персонально, то скорее Эмилю Лиллебергу, потерявшему шайбу в своей зоне и проигравшему борьбу за нее.

При всех бедах, которые свалились на «Тампу» во втором периоде, «Лайтнинг» в принципе не было видно в атаке. Периодически включался Никита Кучеров, но большую часть времени форварды «Тампы» были похожи на российского форварда на матче звезд НХЛ.

В третьем периоде «Лайтнинг» все же смогли распечатать ворота Куика, а Никита Кучеров отметился ассистом и вышел на чистое первое место в списке бомбардиров. Но на этом все и закончилось. Точку в игре поставил Джимми Веси, отправивший третью шайбу в пустые ворота.

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