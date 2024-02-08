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Кучеров вновь обошел Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:3).

Теперь на счету россиянина 86 (32+54) очков в 50 матчах сезона-2023/24.

Кучеров обошел нападающего «Колорадо» Нэйтана Маккиннона в списке лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата и теперь занимает первое место. У Маккиннона 85 (32+53) очков в 51 игре.

Третье место в списке лучших бомбардиров сезона занимает форвард «Бостона» Давид Пастрняк, у которого 73 (33+40) очка в 50 матчах.

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