Лунин намерен остаться в Реале

Лунин рассказал о намерении продолжить карьеру в Реале

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Голкипер Реала Андрей Лунин не планирует покидать мадридский клуб.

Об этом украинец рассказал в комментарии El Chiringuito TV.

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«У меня контракт до 2025 года, но я не знаю, что будет. Но , конечно, я хочу остаться. Это что-то невероятное, когда Сантьяго Бернабеу скандирует твое имя. Для парня как я, из города из 30 000 жителей — это что-то из другого мира. Я никогда этого не представлял», — сказал Лунин.