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НХЛ: «Флорида» — «Вашингтон», «Каролина» — «Колорадо». Расписание матчей 9 февраля

«Вашингтон» сыграет с «Флоридой» 9 февраля

Александр Овечкин и Джон Карлсон. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

9 февраля, пятница

03.00 (по московскому времени) «Бостон» — «Ванкувер»

03.00 «Нью-Джерси» — «Калгари»

03.00 «Филадельфия» — «Виннипег»

03.00 «Флорида» — «Вашингтон»

03.00 «Каролина» — «Колорадо»

04.00 «Айлендерс» — «Тампа-Бэй»

05.00 «Аризона» — «Вегас»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

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