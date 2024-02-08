Футбол
НХЛ: «Флорида» — «Вашингтон», «Каролина» — «Колорадо». Расписание матчей 9 февраля
«Вашингтон» сыграет с «Флоридой» 9 февраля
Александр Овечкин и Джон Карлсон. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
9 февраля, пятница
03.00 (по московскому времени) «Бостон» — «Ванкувер»
03.00 «Нью-Джерси» — «Калгари»
03.00 «Филадельфия» — «Виннипег»
03.00 «Флорида» — «Вашингтон»
03.00 «Каролина» — «Колорадо»
04.00 «Айлендерс» — «Тампа-Бэй»
05.00 «Аризона» — «Вегас»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24