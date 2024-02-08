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Президент ПСЖ отказался комментировать будущее Килиана Мбаппе

Когда мы вдвоем решим, то расскажем вам (с)

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    • "ПСЖ" молчит о будущем форварда Килиана Мбаппе несмотря на слухи о том, что игрок сборной Франции решил перейти в мадридский "Реал".

    "Когда мы вдвоем решим, то расскажем вам", — сказал президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи.

    Главный тренер клуба Луиса Энрике также ничего не знает о выборе Мбаппе, когда журналисты спросили об этом — он коротко ответил: "Нет".

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