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Ребров оценил жеребьевку Лиги наций

Сергей Ребров прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций-2024/2025

Фото — УАФ

Сборную Украины ожидает тяжелая борьба в группе В1 Лиги наций.

Об этом рассказал главный тренер национальной команды Сергей Ребров.

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«На самом деле я ничего не ожидал от жеребьевки Лиги наций, поскольку сейчас мы ожидаем плей-офф отбора Евро-2024. После игр плей-офф мы будем собирать информацию обо всех этих командах. Сейчас, считаю, должны сконцентрироваться на подготовке к мартовским экзаменам.

Я очень много смотрел Чехию и Албанию, меньше Грузию.Албанцы показывают крепкий футбол, заслужили право играть на Евро.Как и чехи, а также грузины, которые будут играть в плей- оф отбора Уверен, что будет тяжелая борьба в нашей группе.

Да, сейчас мы сконцентрированы на подготовке к плей-офф, но я считаю, что Лига наций — важный турнир. Все команды имеют возможность попасть на Евро через нее. Раньше проводились товарищеские встречи, а сейчас у каждой сборной более ответственные поединки.

Будет ли задача возвращения в Лигу А? Да», — сказал Ребров.

Напомним, соперниками украинцев будут национальные команды Чехии, Албании и Грузии.

champion.com.ua

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