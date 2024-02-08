Михаил Сергачев. Фото USA Today Sports

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев поделился эмоциями после повреждения, которое он получил в матче против «Рейнджерс» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

«О, боже, почему я? Почему сейчас? После всех пропущенных игр, вернуться и снова получить травму. Это ужасно и несправедливо. Пытаюсь сохранять спокойствие и позитив, но это невозможно. После того, как все сделал правильно, я получаю вот это.

Вселенная непредсказуема, я думаю, и у нее свои планы, но черт побери вселенную. Я знаю, что вернусь сильнее, знаю, что буду играть лучше, чем раньше, но сейчас мне тяжело и завтра будет тяжело.

Мы все сражаемся в своих собственных битвах и это моя. Я выиграю, всегда это делаю. Я ценю все ваши сообщения. Спасибо медицинскому персоналу», — написал Сергачев в социальных сетях.

25-летний хоккеист только вернулся в состав «Тампы» после травмы, полученной 20 декабря в матче с «Сент-Луисом» (6:1). Он пропустил 17 матчей.

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