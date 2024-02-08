Футбол
Шевченко: Обсудили с Чефериным недопущение возвращения российских команд
Шевченко рассказал о встрече с Чефериным
Президент УАФ Андрей Шевченко провел встречу с президентом УЕФА Александером Чефериным во время заседания исполнительного комитета организации.
Об этом Шевченко написал в фейсбуке.
«На встрече с президентом УЕФА Александером Чефериным обсудили вопросы ближайших шагов нового руководства УАФ и недопущения возвращения российских команд в международные соревнования», — написал Шевченко.