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Футбол

Три клуба Саудовской Аравии заинтересовались Давидом де Хеа

Аравийцы надеются подписать 33-летнего игрока

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Три клуба Саудовской Аравии ведут переговоры с голкипером Давидом де Хеа.

    "Аль-Наср", "Аль-Шабаб", "Аль-Хиляль" — заинтересовались 33-летним игроком. Они попытаются договориться с де Хеа, но пока клубы не имеют успехов в переговорах.

    Давид летом 2023 года покинул "Манчестер Юнайтед" свободным агентом, но после этого он не присоединился ни к одному клубу.

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