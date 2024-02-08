Владельцы Ромы хотят продать клуб инвесторам из Саудовской Аравии

Инвесторы предлагают 900 миллионов евро за 100% акций клуба

AS Roma / Автор неизвестен

Итальянские СМИ сообщают, что владельцы "Ромы" ведут переговоры о возможной продаже клуба инвесторам из Саудовской Аравии.

В Эр-Рияде состоялась встреча с участием: руководителя юридического отдела Giallorossi и Эрика Уильямсона — правой руки владельцев клуба.

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Итальянцы желают сохранить контроль над "Ромой", но инвесторы хотят получить 100% акций клуба. Они предлагают 900 миллионов евро плюс €300 миллионов, которые связаны со строительством нового стадиона.

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